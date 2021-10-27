Продюсер и экс-участник группы Грибы Юрий Бардаш рассказал об отношениях со своей второй женой Елизаветой Коцюбой.

В интервью Дмитрию Гордону музыкант признался, что благодаря второму браку он понял, что такое настоящая семья.

– Я с этой женщиной полюбил всех женщин на планете. Вот что произошло у меня. Я бегу домой. Я сейчас живу на два города: Одесса, Киев. В Киеве у меня – шоу-бизнес, в Одессе – семья, дом, ребенок. Она создает такое пространство. Я начал жить и понял, что такое семья, – рассказал Юрий.

Юрий и Елизавета познакомились в социальной сети Instagram. Но прежде чем начать отношения пара вместе ходила на танцы на протяжении трех месяцев.

– Мы познакомились, когда я был психологически разбит. И я увидел в Instagram, как красивая девушка танцует танго. Я написал ей: “А давай вместе потанцуем танго”. Мы с ней пошли на танго и три месяца ходили на танцы, мы только там встречались. И это как в сказке, поскольку уже никто так не знакомится, – поделился Бардаш.

Напомним, что с 2012 года Юрий Бардаш состоял в браке с певицей Кристиной Герасимовой, более известной как Луна. У них родился сын Георгий, но пара со скандалом развелась в 2018 году.

Тогда Бардаш публично обвинил Луну в измене с саунд-продюсером Александром Волощуком. Кроме этого, музыкант признался, что неоднократно избивал жену и также ей изменял.

Второй раз Бардаш женился в августе 2020 года. А в декабре того же года у Юрия и Елизаветы родилась дочь, которую назвали Сарой.

Фото: Юрий Бардаш