Блогерка из Ивано-Франковска Юлия Верба ответила хейтерам на критику за покупку нового Mercedes за 10 млн грн. Звезда Instagram считает, что нужно переждать, ведь сейчас люди очень озлобленные.

Свою реакцию на хейт Верба начала с личных достижений — свой блог она развивает уже 6 лет и за это время неоднократно встречала критику в сети. Девушка добавила, что купила автомобиль законно и заплатила за него налоги.

— Не злитесь на меня. Я усердно работала и могу себе это позволить — зачем писать глупости? Лучше порадуйтесь за меня, а если не принимаете это позитивно, то ничего не пишите или отпишитесь от меня на*ер, — эмоционально заявила Верба.

После покупки нового авто девушка снимает ролики в Instagram даже за рулем, что является нарушением ПДД.

Люксовый Mercedes за 10 млн грн оценили и ее близкие, которые ездят непристегнутыми, что также против правил движения.

Напомним, что блогерку Вербу раскритиковали за Mercedes из салона во время войны. Многие комментаторы в Instagram отметили, что некоторые отдают свои последние деньги для победы, а другие покупают люксовые авто из салона. Юлии посоветовали посчитать, сколько подержанных автомобилей на 10 млн грн она могла приобрести для военных, чтобы вывозить раненых защитников.