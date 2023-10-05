Украинская блогерка Юлия Верба приобрела авто для наших защитников и отправилась на фронт, чтобы их доставить. Знаменитость сделала это на фоне хейта — Юлию обвиняли в том, что она не рассказывает о войне в своем блоге с миллионной аудиторией.

Так, о помощи ВСУ Верба рассказала в Instagram — ее решение стало неожиданностью для всех.

— Я купила четыре машинки для эвакуации для ВСУ, — похвасталась Юлия.

На фото — ЛуАЗ-969М и 3 стареньких УАЗ, которые поехали на передовую. Судя по снимкам, Верба также отправилась в серую зону, чтобы лично проследить за их доставкой военным.

Сейчас смотрят

Юлия решила устроить фотосет с военными за несколько километров от фронта — на бронированном внедорожнике, в шлеме и бронежилете. Блогерка лично увидела уничтоженные дома и целые поселки. Помимо привезенных авто, девушка решила открыть сбор на приборы ночного видения для 117 отдельной механизированной бригады.

Примечательно, что она скрыла возможность комментирования своих некоторых публикаций, но пользователи отреагировали на поступок Вербы:

Зеленский наконец-то позвонил Юле…

Да купи сама те приборы, просто цинизм.

О, кое-кого хейт достал и решила все же что-то сделать?!

Подхватила хейт и теперь переобулась?

За полтора года решила задонатить 10 тыс. грн и обязательно нужно поехать отчет сделать. Проснулась.

Напомним, что ранее Юлию Вербу захейтили за покупку элитного Mercedes из салона. Цена на такой автомобиль — до 10 млн, и звезда активно показывала свою покупку в сеть. После войны хейта Верба предложила отписаться от нее, если подписчики не умеют радоваться счастью других людей.

Фото: Юлия Верба