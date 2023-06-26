Певица Светлана Лобода впервые прокомментировала скандал вокруг девушки с плакатом на концерте в Харькове. Эксклюзивно Фактам ICTV артистка объяснила свою позицию и извинилась перед Дариной.

— Вчера состоялся мой концерт в Харькове. Собралось много людей, военных — я была очень взволнованной. Увидела девушку, которая стояла с плакатом Харків без Лободи, поздоровалась с ней и мы начали концерт. Я и моя команда не сопротивлялись девушке, и никто ее не трогал, — заявила Светлана.

Лобода добавила, что уважает ее позицию Дарины, и это была не проплаченная акция.

— Тогда я была взволнована и на эмоциях. Вообще, такие концерты вызывают много эмоций, на которых ты делаешь вещи, за которые неудобно. Сегодня я хочу извиниться перед Дариной и ее родителя, если я их обидела. Я никого не хотела оскорбить — не было таких целей и намерений. Я пыталась как-то разрядить обстановку и неудачно пошутила — извиняюсь за это, — продолжила Светлана.

В комментарии певица добавила, что принимает все вопросы касательно ее прошлого и уважает мнение каждого украинца. Лобода пытается не включаться в конфликты. Артистка считает важным, чтобы ее услышали — она никого не хотела обидеть.

— Сегодня я стараюсь быть полезной, быть в стране, которую я очень люблю, в которой живет моя команда, мои близкие родственники, мои родители. Хочу помогать и делать все возможное, что я могу для страны, которая переживает очень тяжелое время. И я хочу помогать украинцам выстоять в такое трудное время. Я хочу помогать украинцам выстоять в этой войне, потому что мои корни здесь, я очень люблю свою страну и я хочу быть с ней до конца, — заявила Лобода.

Напомним, что инцидент с концертом Лободы в Харькове комментировала и сама девушка с плакатом. Дарина Вдовенко заявила, что охранники Светланы пытались снять ее с фонтана и грозили порвать плакат 16-летней девушки.