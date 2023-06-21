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Заговорила об ошибках: Лобода в Херсоне спела Скрябина

21 июня 2023, 15:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Світлана Лобода
Источник: Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода посетила Херсон. Артистка показала видео, на котором поет на въезде в город-герой песню Кузьмы Скрябина Нікому то не треба.

Композицию певица исполнила под аккомпанемент гитары. Под постом она написала, что можно корить себя за ошибки прошлого, однако сейчас лучше объединиться.

— Каждый из нас может корить себя за ошибки, которые были вчера или собраться вместе, отбросить лишнее и делать все возможное для счастливого завтра. Сегодня я выбираю быть здесь, — отметила Светлана.

Реакция сети не заставила себя долго ждать. Подписчики пишут о том, что Лободу можно любить или нет, но сейчас она здесь с украинцами.

  • Ты все правильно делаешь.
  • Переживем войну, переживем злых людей! Главное оставить достоинство во всем этом! Спасибо тебе, девочка, с большой буквы.
  • Искренне благодарна за поддержку Украины!
  • Нравится она мне!
  • Светлану можно любить или нет! Это дело каждого. Но сейчас она здесь, с украинцами. А не молчит в РФ как все остальные “граждане Украины”. Поэтому давайте не раскалывать страну, а поддерживать украинское, — пишут в комментариях под видео.

К слову, уже на протяжении недели Лобода находится на востоке Украины с гуманитарной миссией для поддержки местного населения и военных. Ее видели уже в Запорожье, также она была в Николаеве.

Такое решение певица приняла сама после организованного сбора в помощь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС, который проходил на ее недавнем концерте в Риге.

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Собранные средства и необходимую гуманитарную помощь исполнительница передала волонтерам для пункта несокрушимости в городе Гуляйполе. Детали локаций и подразделений, где находилась Светлана не разглашаются из соображений безопасности.

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