Певица Светлана Лобода посетила Херсон. Артистка показала видео, на котором поет на въезде в город-герой песню Кузьмы Скрябина Нікому то не треба.

Композицию певица исполнила под аккомпанемент гитары. Под постом она написала, что можно корить себя за ошибки прошлого, однако сейчас лучше объединиться.

— Каждый из нас может корить себя за ошибки, которые были вчера или собраться вместе, отбросить лишнее и делать все возможное для счастливого завтра. Сегодня я выбираю быть здесь, — отметила Светлана.

Реакция сети не заставила себя долго ждать. Подписчики пишут о том, что Лободу можно любить или нет, но сейчас она здесь с украинцами.

Ты все правильно делаешь.

Переживем войну, переживем злых людей! Главное оставить достоинство во всем этом! Спасибо тебе, девочка, с большой буквы.

Искренне благодарна за поддержку Украины!

Нравится она мне!

Светлану можно любить или нет! Это дело каждого. Но сейчас она здесь, с украинцами. А не молчит в РФ как все остальные “граждане Украины”. Поэтому давайте не раскалывать страну, а поддерживать украинское, — пишут в комментариях под видео.

К слову, уже на протяжении недели Лобода находится на востоке Украины с гуманитарной миссией для поддержки местного населения и военных. Ее видели уже в Запорожье, также она была в Николаеве.

Такое решение певица приняла сама после организованного сбора в помощь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС, который проходил на ее недавнем концерте в Риге.

Собранные средства и необходимую гуманитарную помощь исполнительница передала волонтерам для пункта несокрушимости в городе Гуляйполе. Детали локаций и подразделений, где находилась Светлана не разглашаются из соображений безопасности.