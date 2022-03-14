“Поздравление” с юбилеем: российские захватчики разрушили дом Игоря Кондратюка

Российские захватчики разрушили дом известного украинского продюсера Игоря Кондратюка, расположенный под Киевом.

Об этом он рассказал в Facebook.

— Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня “прилетело” от рашистов. Русские – дерьмо планеты Земля – попали в наш дом под Киевом. Пылайте в аду, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть русским оккупантам! – заявил Кондратюк.

На фото, которые опубликовал продюсер, видно, что снаряд повредил фасад дома, выбил все окна и разрушил ограждение.

Кстати, именно 14 марта Игорь Кондратюк отмечает 60-летие.