Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

“Поздравление” с юбилеем: российские захватчики разрушили дом Игоря Кондратюка

14 марта 2022, 18:15
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
“Поздравление” с юбилеем: российские захватчики разрушили дом Игоря Кондратюка

Российские захватчики разрушили дом известного украинского продюсера Игоря Кондратюка, расположенный под Киевом.

Об этом он рассказал в Facebook.

— Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня “прилетело” от рашистов. Русские – дерьмо планеты Земля – попали в наш дом под Киевом. Пылайте в аду, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть русским оккупантам! – заявил Кондратюк.

На фото, которые опубликовал продюсер, видно, что снаряд повредил фасад дома, выбил все окна и разрушил ограждение.

Кстати, именно 14 марта Игорь Кондратюк отмечает 60-летие.

Читайте также:
Дмитрий ДикусарДмитрий Дикусар едва выжил после ракетного обстрела: Не получилось нас напугать

Теги
Ігор Кондратюк , Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь