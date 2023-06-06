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София Ротару отреагировала на подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023, 15:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ротару
Источник: София Ротару

Певица София Ротару отреагировала на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами ночью 6 июня.

Артистка не изменяет своим традициям, а потому, когда случаются какие-то события, выходит на связь с поклонниками через Instagram-stories. Так, в ее аккаунте появился коллаж, где Каховская ГЭС еще целая и уже нет.

Софія Ротару Каховська ГЕС

Также она оставила геолокацию и эмодзи в виде разбитого сердца.

Сама ли Ротару орудует своим Instagram, оставляя подобные реакции, неизвестно. Кроме того, певица однозначно не высказывалась по поводу полномасштабной войны, но через соцсети дает понять, что она на стороне Украины.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, где была София Ротару в первый день полномасштабного вторжения. По словам латвийской певицы, ее коллега находилась в Киеве, а спустя время уехала на запад Украины.

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Каховська ГЕС София Ротару
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