Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, где была София Ротару в первый день полномасштабного вторжения. Как оказалось, украинская звезда бежала.

Об этом Вайкуле рассказала в интервью латвийским СМИ — она с Ротару дружит уже давно, и зарубежная звезда неоднократно приглашала Софию выступить на концертах в Латвии.

Уже 24 февраля началось полномасштабное вторжение — Лайма решила позвонить своей подруге, чтобы узнать где она. В этот момент Ротару бежала в бомбоубежище.

— Знаю, что тогда она была в Киеве, когда бомбили города. София мне заявила, что не знает, как пережила этот момент, и ту ночь. Призналась, что лекарств у нее не было и она побежала в бомбоубежище. Вот что я знаю о Ротару, — призналась певица.

Вайкуле добавила, что спустя время София уехала на запад Украины — в сторону Львова, но точной точки прибытия она не знает.

Напомним, что летом прошлого года стало известно, где живет София Ротару. Ее продюсер Леонид Дзюник заявил, что артистка покинула Украину и проживает в США. Примечательно, что Путин предлагал ей гражданство РФ, но звезда приняла сторону своей родной страны.