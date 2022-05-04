Представители Латвии на Евровидении 2022 Citi Zeni перепели песню Stefania

Представители Латвии на международном песенном конкурсе Евровидение 2022 группа Citi Zeni создали кавер на песню Kalush Orchestra Stefania.

Участники коллектива перепели припев конкурсной песни представителей от Украины, а также представили видео. Стоит отметить, что это жест поддержки от прибалтийской страны.

— Послушайте нашу мирную версию песни вашей страны Stefania. Слава Украине, — сказали Citi Zeni в начале ролика.

Стоит отметить, что сегодня, 4 мая, в Латвии отмечают важный государственный праздник День восстановления независимости Латвийской Республики. Поэтому они как никто знают, насколько важно быть свободными.

Отметим, что Евровидение 2022 пройдет в Турине (Италия). Citi Zeni выступят с песней Eat Your Salad в первом полуфинале конкурса 10 мая под вторым номером.

В тот же ден выступит и Kalush Orchestra. Представители Украины выйдут на сцену шестыми.