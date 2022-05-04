Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Представители Латвии на Евровидении 2022 Citi Zeni перепели песню Stefania

4 мая 2022, 17:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Представители Латвии на Евровидении 2022 Citi Zeni перепели песню Stefania

Представители Латвии на международном песенном конкурсе Евровидение 2022 группа Citi Zeni создали кавер на песню Kalush Orchestra Stefania.

Участники коллектива перепели припев конкурсной песни представителей от Украины, а также представили видео. Стоит отметить, что это жест поддержки от прибалтийской страны.

— Послушайте нашу мирную версию песни вашей страны Stefania. Слава Украине, — сказали Citi Zeni в начале ролика.

Стоит отметить, что сегодня, 4 мая, в Латвии отмечают важный государственный праздник День восстановления независимости Латвийской Республики. Поэтому они как никто знают, насколько важно быть свободными.

Отметим, что Евровидение 2022 пройдет в Турине (Италия). Citi Zeni выступят с песней Eat Your Salad в первом полуфинале конкурса 10 мая под вторым номером.

В тот же ден выступит и Kalush Orchestra. Представители Украины выйдут на сцену шестыми.

Читайте также:
Представители Латвии на Евровидении 2022 Citi Zeni перепели песню StefaniaНациональный орнамент и солнце: видео второй репетиции Kalush Orchestra на Евровидении

Теги
Kalush, Латвия, Підтримка України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь