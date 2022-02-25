Россию отстранили от участия в Евровидении 2022

Россия не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение 2022 в Турине (Италия).
Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни один российский исполнитель не будет участвовать в этом Евровидение.
Интересно, что EBU в своем обращении называет ситуацию в Украине “беспрецедентным кризисом”, хотя у нас идет полномасштабная война против РФ.
— Прежде чем принять это решение, EBU потребовалось время, чтобы провести широкие консультации среди своих членов, — говориться в заявлении EBU.
Также оргкомитет Евровидение указал на то что EBU — аполитичная организация.
Накануне целый ряд стран обратился в оргкомитет Евровидения 2022, чтобы те дисквалифицировали Россию.
Список стран, выступивших против РФ на конкурсе:
- Украина
- Швеция
- Дания
- Норвегия
- Нидерланды
- Финляндия
- Литва
- Эстония
- Исландия
Фины и вовсе заявили, что откажутся от участия в Евровидение, если там будет представитель РФ.