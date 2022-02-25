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Музыка

Россию отстранили от участия в Евровидении 2022

25 февраля 2022, 18:23
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
евровидение

Россия не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение 2022 в Турине (Италия).

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни один российский исполнитель не будет участвовать в этом Евровидение.

Интересно, что EBU в своем обращении называет ситуацию в Украине “беспрецедентным кризисом”, хотя у нас идет полномасштабная война против РФ.

— Прежде чем принять это решение, EBU потребовалось время, чтобы провести широкие консультации среди своих членов, — говориться в заявлении EBU.

Также оргкомитет Евровидение указал на то что EBU — аполитичная организация.

Накануне целый ряд стран обратился в оргкомитет Евровидения 2022, чтобы те дисквалифицировали Россию.

Список стран, выступивших против РФ на конкурсе:

  • Украина
  • Швеция
  • Дания
  • Норвегия
  • Нидерланды
  • Финляндия
  • Литва
  • Эстония
  • Исландия

Фины и вовсе заявили, что откажутся от участия в Евровидение, если там будет представитель РФ.

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