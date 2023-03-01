Украинская певица Юлия Санина из The Hardkiss рассказала о своей реакции на роль ведущего на Евровидении 2023. Звезда поделилась переживаниями и знакомством со своими коллегами.

— Это была тихая радость. Я подумала, сколько впереди работы и какая это ответственность. Это были раздумия, готова ли я к этому. Меня беспокоило внимание ко мне, ответственность перед украинцами. Я должна достойно справиться с задачей, и прямо сейчас я готова. За этот год мы перестали бояться — готовы к новым вызовам, — заявила артистка.

Юлия добавила, что прямо сейчас максимально готовится, в том числе и подтягивает знания иностранных языков.

— Занимаюсь много изучением английского языка, коучи, продумываю образы. Мы много общаемся с продюсерами и режиссерами — это большая работа, — призналась певица.

Санина уже успела познакомиться со своими коллегами — на Евровидении 2023 также будут ведущими Грэм Нортон, Ханна Уэддингем и Алиша Диксон.

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— Познакомилась с Нортоном. Я его большая фанатка. Он приятный, спокойный — много расспрашивал об Украине. Очень интересный человек, — заявила Юлия.

О том, что Санина станет ведущей Евровидения 2023 стало известно в конце февраля. Артистка будет вести как полуфиналы, так и финал. Все это произойдет в Ливерпуле в мае 2023 года.