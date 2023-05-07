Имена выживших детей: Tvorchi появились на открытии Евровидения 2023 в символических костюмах

Открытие Евровидение 2023 в Ливерпуле традиционно началось с Бирюзовой дорожки. Все 37 участников из разных стран, в том числе и украинский дуэт Tvorchi проходят в помещение ливерпульского Сент-Джордж-Холла.

Так, украинский дуэт появился в черно-красных костюмах, на которых написаны имена детей, родившихся во время войны. Tvorchi купили для них инкубаторы, которые спасли им жизни. Артисты заявили, что когда дети родились, то весили очень мало — их вес написан на костюмах рядом с именами.

Музыканты признались, что победа для них не является приоритетом.

— Самое главное для нас — это представить страну лучшим образом. Мы хотим показать, насколько Украина разная, и наша электронная музыка в этом поможет, — заявили Tvorchi.

Напомним, что прогнозы букмекеров на Евровидении 2023 пророчат победу Швеции. У этой страны шанс на победу составляет аж 42%. Второе место за Финляндией с отметкой в 23%, а вот тройку лидеров замыкает Украина с показателем всего в 5%.

Tvorchi выступят уже в финале Евровидения 2023 13 мая с песней Heart of Steel. Примечательно, что у песни есть несколько версий, в том числе и ремиксы. Каждый сможет найти песню о смелых украинцах в том стиле, в котором по душе.