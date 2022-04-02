Украинская группа Kalush Orchestra приняла решение ехать на Евровидение 2022, чтобы выступить вживую.

Об этом они заявили после появления на площади Рынок во Львове. Там они сыграли свою песню Stefania, с которой они выступят на международном музыкальном конкурсе. После выступления солист и основатель коллектива Олег Псюк порадовал украинцев приятной новостью.

— За последние несколько недель ставилось под вопрос участие Kalush Orchestra на Евровидении из-за ситуации в Украине — готовилось огромное количество документов для выезда за границу. Но сейчас мы можем с уверенностью заявить, что Kalush Orchestra будет ехать в Турин для выступления вживую, — заявил Олег.

Напомним, что на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля, участие в Евровидении 2022 было под вопросом. Из-за этого в конце марта Kalush Orchestra сняли резервное выступление для конкурса — ролик был снят во Львове и передан организаторам мероприятия.

Напомним, что Евровидение 2022 состоится с 10 по 14 мая в Турине — место выбрали на фоне победы в 2021 итальянской рок-группы Maneskin.