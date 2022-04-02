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Kalush Orchestra выступят на Евровидении 2022 вживую

2 апреля 2022, 11:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra

Украинская группа Kalush Orchestra приняла решение ехать на Евровидение 2022, чтобы выступить вживую.

Об этом они заявили после появления на площади Рынок во Львове. Там они сыграли свою песню Stefania, с которой они выступят на международном музыкальном конкурсе. После выступления солист и основатель коллектива Олег Псюк порадовал украинцев приятной новостью.

— За последние несколько недель ставилось под вопрос участие Kalush Orchestra на Евровидении из-за ситуации в Украине — готовилось огромное количество документов для выезда за границу. Но сейчас мы можем с уверенностью заявить, что Kalush Orchestra будет ехать в Турин для выступления вживую, — заявил Олег.

Напомним, что на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля, участие в Евровидении 2022 было под вопросом. Из-за этого в конце марта Kalush Orchestra сняли резервное выступление для конкурса — ролик был снят во Львове и передан организаторам мероприятия.

Напомним, что Евровидение 2022 состоится с 10 по 14 мая в Турине — место выбрали на фоне победы в 2021 итальянской рок-группы Maneskin.

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Теги
Kalush , Евровидение
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