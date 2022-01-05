Певица Лаура Марти презентовала песню Незалежна, с которой хочет представить Украину на международном конкурсе Евровидение-2022. Исполнительница подала заявку для участия в Национальном отборе.

По словам Лаури, в этой песне она воплотила идею в образе девушки по имени Украина, которая родилась свободной и вобрала в себя все богатства родного края.

— Она как красная калина, несущая в себе красоту, радость, счастье и любовь. Вместе с тем она как лесная мавка из другого измерения — полная могущества духа, жажды познания и творческой свободы, — сказала Марти.

Она подчеркнула, что героиня ее песни всегда верит в лучшее, всеми силами стремится к этому и знает, что только так и должно быть. Певица сказала, что хотела написать ритмическую, современную песню с элементами этники, исполненную мощной силы и глубоких смыслов, где каждый увидит себя.

Автор слов и музыки сама Лаура.

Лаура Марти — украинская певица, которая работает в жанрах джаз, поп, блюз, етно и других. Она является певицей года по версии ELLE Style Awards.

Прием заявок на участие в Нацотборе стартовал 14 декабря и продлится до 10 января. Евровидение-2022 пройдет в Турине (Италия), благодаря победе рок-группы Maneskin. Стоит отметить, что еще не зная всех конкурсантов и песен, букмекеры сделали свои первые прогнозы. На каком месте Украина — читайте на Фактах ICTV.