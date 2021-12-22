Национальная общественная телерадиокомпания Украины изменила формат проведения Нацотбора на Евровидение 2022.

В феврале 2022 года состоится всего один финальный концерт, на котором выберут представителя Украины на международном песенном конкурсе. Следует отметить, что ранее отбор проходил в три этапа: два полуфинала и финал.

Член правления Общественного Ярослав Лодыгин сообщил, что заявки на участие в Национальном отборе будут приниматься до 10 января. Потом на протяжении двух недель оргкомитет будет выбирать список финалистов, в который войдут 10 артистов.

В 2022 году финальный концерт будут транслировать только платформы Общественного. Ранее посмотреть Нацотбор можно было на UA: Первом и СТБ.

Ярослав Лодыгин добавил, что Общественное будет помогать артистам с постановками номеров для финала Нацотбора, а также будет готовить победителя к выступлению на международном песенном конкурсе.

Напомним, что Евровидение 2022 пройдет на арене Pala Alpitour в Турине (Италия). Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая.

В прошлом году победителем конкурса стала итальянская рок-группа Maneskin. Украину представляла электро-фольк группа Go-A с песней Шум. В финале коллектив занял пятое место.