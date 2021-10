Слишком молода для этого: Елизавета II отказалась от премии Старушка года

95-летней королеве Великобритании Елизавете II планировали вручить премию Старушка года (Oldie of the Year). Однако она от нее отказалась, так как слишком молода для нее.

Церемония The Oldie of the Year Awards состоялась в Лондоне, а британский монарх не приехала. Ранее председатель премии Джайлс Брандрет написала письмо личному секретарю монарха сэру Эдварду Янгу, чтобы спросить, готова ли Елизавета II принять награду.

Помощник королевы Том Лэйнг-Бейкер обнародовал письмо с отказом.

— Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, — отметил помощник королевы.

По его словам, Елизавета II не считает, что она соответствует необходимым критериям для звания Старушки года.

Королева высказала надежду, что организаторы найдут более достойного получателя, — добавил Лэйнг-Бейкер.

Уже почти 30 лет журнал Oldie вручает премию Старушка года. Таким способом организаторы хотят отметить достижения пожилых граждан страны.