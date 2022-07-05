Руководитель юмористического проекта Дизель шоу Алексей Бланарь оскорбил Ксению Мишину, назвав ее “политической проституткой”. Актриса невольно стала участницей громкого скандала.

На днях Мишина поддержала в Instagram бывшего сотрудника Дизель Студио, своего друга Николая Федосенкова, который обвинил руководителей компании в невыплате гонораров. Тогда актриса связала такое поведение коллектива наличием буквы Z в логотипе проекта.

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Егору Крутоголову такое сравнение Мишиной не понравилось. Он подчеркнул, что компания делает все возможное, чтобы приблизить победу Украины в войне с Россией.

– Ксения Мишина нас сравнила с рашистами из-за наличия буквы Z в названии компании. Мне особенно от нее досадно и отвратительно слышать о таких сравнениях, потому что мы стараемся делать все, что можем для нашей победы над рашистами. Да, кроме того, она мне лично так нравилась. До этого момента, – отметил Крутоголов в Instagram.

В то время как коллега Крутоголова Алексей Бланарь послал всех людей, которые завидуют и мешают работать, вслед за российским кораблем, а Ксению Мишину назвал “политической проституткой”.

– Наезды на Студию были, есть и будут. У тех, кто что-то делает и делает это хорошо, всегда были люди, которые завидуют и мешают. Но пошли они все вслед за рашистским военным кораблем! Всегда знал, что Мишина — бл*дунка, но в качестве политической проститутки вижу ее впервые. Растет, – написал он в Facebook.

В итоге Ксения Мишина не стала терпеть оскорблений в свой адрес.

– Ответ на мою поддержку не заставил себя ждать. И для меня уровень этого ответа подтверждает качества этих людей и то, как они могут обращаться с другими. Обидеть, обмануть, оклеветать для них норма.

Мы уже давно условно знакомы. Первый раз они тяжело переживали мою победу на Танцах со звездами. Второй раз их зацепила моя Холостячка. Но тогда люди, которым знаком термин “мужское достоинство”, закрыли им рты, — написала Мишина.

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В сети мгновенно вступились за актрису, подчеркнув, что мужчины не имели права так выражаться в ее адрес. В защиту Мишиной стал даже ее экс-возлюбленный Александр Эллерт.

– У человека в лобной части мозга располагаются такие центры, которые отвечают за умение писать и разговаривать. Не могу понять, у этого Алеши нет этих центров? Или нет мозгов? Или жара? – написал Эллерт.

Журналистка Алина Доротюк также не осталась в стороне от конфликта.

– Даже если вам не пришлась по душе сообщение Мишиной, вы вроде бы мужчины. Хотя, после высказываний обоих – сомневаюсь в этом, – написала она.

Украинцы требуют у продюсеров Дизель Шоу публичных извинений перед Ксенией Мишиной, прежде всего, как перед женщиной и матерью. Актрису знают как честную и порядочную личность, которая во время войны помогает ВСУ и активно занимается волонтерством.