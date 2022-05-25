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Жизнь нас разъединила: Мишина об отношениях с родителями в Крыму

25 мая 2022, 10:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, как относится к россиянам, а также об отношениях с родителями, которые живут в Крыму. 

В интервью Алине Доротюк она заявила, почему ненавидеть всех россиян — это нормально.

— Сейчас ненавидеть — это нормально. У меня есть друзья в Севастополе, и родственники — я с ними нормально общаюсь. Однако они молчат, и боятся что-то сказать. Это очень сложно не ненавидеть. Тяжело принимать эту позицию молчать. Я говорю так: если ты молчишь, то должен понимать нашу ненависть. Не нужно спрашивать, почему такое отношение. Ненавидеть сейчас всех россиян — это нормально, — добавила Ксения.

Мишина заявила, что у нее была огромная аудитория из РФ, и многие от нее отписались в соцсетях. Однако в отношениях с родителями в Крыму у актрисы не все так просто.

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— Это очень сложная, личная и болезненная для меня тема. Не знаю, что сказать, как быть дальше, что делать. Жизнь нас разъединила, — добавила знаменитость.

Ранее Мишина поделилась размышлениями о том, для чего Украина должна пройти испытание войной. Ей до сих пор тяжело принять жестокую реальность, но уверена, что ее внуки будут жить в свободной и независимой стране. Актриса добавила, что после победы Украина станет самой продвинутой страной в мире.

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Теги
Війна в Україні, Ксения Мишина
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