Єгор Крутоголов розповів про спільні плани з Кварталом 95: Потрібно об’єднуватися

Художній керівник студії Дизель шоу Єгор Крутоголов розповів, чим він хоче зайнятися після перемоги України у війні з Росією.

– Як я й казав, після перемоги дуже хочеться проїхатися всіма містами нашої країни і розвеселити їхніх мешканців. Будуть безкоштовні концерти, і я сподіваюся, що вони будуть об’єднаними разом із Кварталом 95, – здивував глядачів телевізійного марафону Крутоголов.

Комік додав, що настав час працювати разом зі своїми головними конкурентами та забути, що було до цього. Потрібно разом будувати нові відносини, країну та націю.

– Також я вважаю, що історія Росії ходить по колу. Ті самі керівники, які роблять однакові вчинки – так звані спецоперації. І жителі РФ це виправдують, для них це норма, коли їхня влада проводить такі війни, які знищують життя людей. Окрім виправдання, деякі просто мовчать і не цікавляться нашим життям. Вони не знають, який у нас менталітет і що у нас у голові, – вважає Єгор.

Нагадаємо, що Крутоголов уже розповідав про свою діяльність під час війни із Росією. Комік упевнений, що його роль – терапевтична. Він готовий за допомогою гумору підіймати настрій людей, бойовий дух та надихати.