Егор Крутоголов обратился к Шварценеггеру и указал на его ошибку

Художественный руководитель студии Дизель шоу Егор Крутоголов отреагировал на речь американского актера Арнольда Шварценеггера, в которой он назвал своего кумира Юрия Власова – россиянином.

Крутоголов записал видеообращение и объяснил, что Юрий Петрович Власов, известный тяжелоатлет, родился в украинском городе Макеевка, Донецкой области.

— Не знаю как, но это видео надо передать Арнольду Шварценеггеру, потому что он не в курсе, что его кумир детства, о котором он упоминал в своей речи к россиянам, Юрий Петрович Власов — не россиянин, а украинец, родившийся в Макеевке, Донецкой области, в 1935 году. Спасибо моим подписчикам за данную информацию о Власове! – отметил Крутоголов.

Кроме этого, он поблагодарил Арнольда Шварценеггера за поддержку Украины.

Напомним, что 17 марта Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к российским солдатам. Он пытался рассказать правду обо всех преступлениях России в Украине. Свою речь он сопровождал видеокадрами войны, которая продолжается на территории нашего государства.

Кроме этого, Шварценеггер рассказал о любви русскому народу и назвал себя их старым другом.