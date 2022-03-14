Украинский актер и художественный руководитель студии Дизель шоу Егор Крутоголов в эфире Фактов ICTV рассказал, чем занимается во время войны в Украине, и как помогает людям своим чувством юмора.

— Когда все это началось, наступила другая жизнь, я отошел от шока и подумал, что могу делать. Воина из меня такой себе — я без опыта. Но я комик, и должен нести людям радость и улыбки. В это время я должен делать это больше, чем в мирной жизни. К тому же, это защитная реакция моего организма и нервной системы – искать юмор в этой темноте. Я стал искать то, что может вдохновить и придать какую-то силу и подбодрить, — рассказывает Егор.

Так, комик уверяет, что его роль в войне Украины против России — терапевтическая.

— Если в это время я найду возможность, чтобы вызвать улыбку у людей, которые сейчас в бомбоубежищах, это для меня очень крутой вызов и я чувствую, что делаю что-то хорошее для своей страны, — добавил шоумен.

Егор добавил, что теперь он фанат ВСУ.