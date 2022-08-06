Победители Евровидения 2021 — украинская группа Kalush Orchestra выступит на одной сцене с российскими диджеями.

Коллектив примет участие в музыкальном фестивале в Черногории Sea Dance Festival. На той же сцене появятся диджеи из РФ — Нина Кравиц и Анфиса Летяго. Мероприятие пройдет с 26 по 28 августа.

О том, что Kalush Orchestra примет участие в фестивале, известно с афиши мероприятия, на которой представлены и другие исполнители.

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Стоит отметить, что внимательные пользователи сети уже успели раскритиковать представителей от Украины на Евровидении 2021, оставив гневные комментарии под анонсом мероприятия.

Ребята, бойкотируем русских! Лучше заработать денег где-то иначе!

Kalush Orchestra, вам удобно сидеть одновременно на двух стульях?

Kalush Orchestra, нужно вам немного больше узнать о Нине Кравиц.

Вам нормально с русскими выступать?

Освободите Мариуполь на одной сцене с россиянкой, считающей виновными две стороны!

Деньги не пахнут?

Серьезно? В одном лайн-апе с Ниной Кравиц?

Kalush Orchestra, выступаете с пропутинской Кравиц? — Пишут пользователи сети.

Деньги не пахнут? Kalush Orchestra раскритиковали за выступление с диджеями из РФ / 3 images

Факты ICTV обратились за комментариями к менеджменту Kalush Orchestra, однако пока что ждут ответ.

Стоит отметить, Кравиц молчит о войне в Украине. 26 февраля она написала в Instagram, что молится за мир. Тогда часть подписчиков сообщили ей, что ее высказывания против войны могли бы быть более конкретными.

Позже она сказала, что никогда не выступала в поддержку никаких политиков и не планирует делать этого в будущем.

Анфиса Летяго оказалась не более красноречивой, опубликовав флаги стран всего мира и написав — Нет войне.