Победители Евровидения 2021 — украинская группа Kalush Orchestra выступит на одной сцене с российскими диджеями.
Коллектив примет участие в музыкальном фестивале в Черногории Sea Dance Festival. На той же сцене появятся диджеи из РФ — Нина Кравиц и Анфиса Летяго. Мероприятие пройдет с 26 по 28 августа.
О том, что Kalush Orchestra примет участие в фестивале, известно с афиши мероприятия, на которой представлены и другие исполнители.
Стоит отметить, что внимательные пользователи сети уже успели раскритиковать представителей от Украины на Евровидении 2021, оставив гневные комментарии под анонсом мероприятия.
- Ребята, бойкотируем русских! Лучше заработать денег где-то иначе!
- Kalush Orchestra, вам удобно сидеть одновременно на двух стульях?
- Kalush Orchestra, нужно вам немного больше узнать о Нине Кравиц.
- Вам нормально с русскими выступать?
- Освободите Мариуполь на одной сцене с россиянкой, считающей виновными две стороны!
- Деньги не пахнут?
- Серьезно? В одном лайн-апе с Ниной Кравиц?
- Kalush Orchestra, выступаете с пропутинской Кравиц? — Пишут пользователи сети.
Факты ICTV обратились за комментариями к менеджменту Kalush Orchestra, однако пока что ждут ответ.
Стоит отметить, Кравиц молчит о войне в Украине. 26 февраля она написала в Instagram, что молится за мир. Тогда часть подписчиков сообщили ей, что ее высказывания против войны могли бы быть более конкретными.
Позже она сказала, что никогда не выступала в поддержку никаких политиков и не планирует делать этого в будущем.
Анфиса Летяго оказалась не более красноречивой, опубликовав флаги стран всего мира и написав — Нет войне.