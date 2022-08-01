Украинская группа Kalush Orchestra сняли шуточную акустическую версию песни Stefania, с которой они выиграли на Евровидении 2022.
Коллектив сыграл композицию с помощью акустических инструментов — дождевицы, сопилки, коза и других.
— Мы продолжаем нашу акустическую рубрику. Если вдруг исчезнет свет на всей планете, музыка Kalush Orchestra все равно будет звучать по всему миру, — подписали участники коллектива видео.
Поклонники победителей Евровидения 2022 оценили такой подход и похвалили музыкантов.
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- Классно!
- Круто! Начало — это что-то!
- Вы даже не представляете, насколько вы крутые!
- Прикольно вышло!
- Парни, вы невероятные.
- Это шедевр.
- Респект за такой ремикс!
- Оригинально, — пишут в комментариях к ролику.
Ранее Kalush Orchestra высказались о том, что Евровидение 2023 пройдет в Великобритании. Напомним, такое решение было принято Европейским вещательным союзом из соображений безопасности.