Украинская группа Kalush Orchestra сняли шуточную акустическую версию песни Stefania, с которой они выиграли на Евровидении 2022.

Коллектив сыграл композицию с помощью акустических инструментов — дождевицы, сопилки, коза и других.

— Мы продолжаем нашу акустическую рубрику. Если вдруг исчезнет свет на всей планете, музыка Kalush Orchestra все равно будет звучать по всему миру, — подписали участники коллектива видео.

Поклонники победителей Евровидения 2022 оценили такой подход и похвалили музыкантов.

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Классно!

Круто! Начало — это что-то!

Вы даже не представляете, насколько вы крутые!

Прикольно вышло!

Парни, вы невероятные.

Это шедевр.

Респект за такой ремикс!

Оригинально, — пишут в комментариях к ролику.

Ранее Kalush Orchestra высказались о том, что Евровидение 2023 пройдет в Великобритании. Напомним, такое решение было принято Европейским вещательным союзом из соображений безопасности.