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Если исчезнет свет на всей планете: Kalush Orchestra показали акустическую версию песни Stefania

1 августа 2022, 16:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Калуш

Украинская группа Kalush Orchestra сняли шуточную акустическую версию песни Stefania, с которой они выиграли на Евровидении 2022.

Коллектив сыграл композицию с помощью акустических инструментов — дождевицы, сопилки, коза и других.

— Мы продолжаем нашу акустическую рубрику. Если вдруг исчезнет свет на всей планете, музыка Kalush Orchestra все равно будет звучать по всему миру,  — подписали участники коллектива видео.

Поклонники победителей Евровидения 2022 оценили такой подход и похвалили музыкантов.

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  • Классно!
  • Круто! Начало — это что-то!
  • Вы даже не представляете, насколько вы крутые!
  • Прикольно вышло!
  • Парни, вы невероятные.
  • Это шедевр.
  • Респект за такой ремикс!
  • Оригинально, — пишут в комментариях к ролику.

Ранее Kalush Orchestra высказались о том, что Евровидение 2023 пройдет в Великобритании. Напомним, такое решение было принято Европейским вещательным союзом из соображений безопасности.

Теги
Kalush
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