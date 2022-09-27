Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо Владимиру Путину. В своем обращении он призвал диктатора прекратить войну, которую РФ развязала в Украине.

Свое письмо артист опубликовал в Facebook.

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Музыкант заявил, что его все чаще спрашивают, почему он написал письмо первой леди Украины Елене Зеленской, а не Путину.

Це ???????? напала на ????????, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться.@rogerwaters, вам варто просити миру в президента іншої країни. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 6, 2022

Свое обращение артист начал с констатации факта вторжения РФ на территории Украины с 24 февраля.

— Я пытался использовать свое влияние для прекращения огня и достижения дипломатического решения, которе соответствует потребностям Украины и России, — заявил Роджер.

Дальше артист не пожалел крепких слов, и послал Путина вслед за крейсером Москва.

— Знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, то идите на ***. Мы все могли бы перестать играть в ядерную игру, в которой комфортно ястребам по обе стороны Атлантики. Просто взорвите друг друга и мир вдребезги, — считает Уотерс.

Сооснователь Pink Floyd добавил, что в случае вирного соглашения России с Украиной, РФ должна пообещать больше никуда не вторгаться. Правда, зная ведение политики со стороны страны-агрессора, договоренности с Россией не стоят бумаги.

Напомним, что ранее Роджер написал открытое письмо Елене Зеленской, в котором обвинил националистов в Украине в войне. Уотерс также раскритиковал США за поставку оружия нашей стране, а Байдена назвал военным преступником.

На фоне таких заявлений Роджер отменил концерты в Польше, которые были запланированы на апрель 2023. Обращения музыканта не понравилось правительству Кракова, из-за чего ему хотели запретить въезд.