Співзасновник Pink Floyd Роджер Вотерс написав відкритий лист до Володимира Путіна. У своєму зверненні він закликав диктатора припинити війну, яку РФ розв’язала в Україні.

Свій лист артист опублікував у Facebook.

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Музикант заявив, що його все частіше питають, чому він написав листа першій леді України Олені Зеленській, а не Путіну.

Це ???????? напала на ????????, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться.@rogerwaters, вам варто просити миру в президента іншої країни. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 6, 2022

Своє звернення артист розпочав із констатації факту вторгнення РФ на території України з 24 лютого.

– Я намагався використати свій вплив для припинення вогню та досягнення дипломатичного рішення, яке відповідає потребам України та Росії, – заявив Роджер.

Далі артист не пошкодував міцних слів, і послав Путіна за крейсером Москва.

– Знаю деяких людей, які думають, що ви хочете захопити всю Європу, починаючи з Польщі та інших країн Балтії. Якщо так і є, то йдіть на ***. Ми всі могли б перестати грати в ядерну гру, в якій комфортно яструбам по обидва боки Атлантики. Просто підірвіть один одного і світ дощенту, – вважає Вотерс.

Співзасновник Pink Floyd додав, що у разі вірної угоди Росії з Україною РФ має пообіцяти більше нікуди не вторгатися. Щоправда, знаючи ведення політики з боку країни-агресора, домовленості з Росією не варті паперу.

Нагадаємо, що раніше Роджер написав відкритий лист Олені Зеленській, в якому звинуватив націоналістів в Україні у війні. Вотерс також розкритикував США за постачання зброї нашій країні, а Байдена назвав військовим злочинцем.

На тлі таких заяв Роджер скасував концерти в Польщі, які були заплановані на квітень 2023 року. Звернення музиканта не сподобалося уряду Кракова, через що йому хотіли заборонити в’їзд.