Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс отменил запланированные концерты в Польше. В соседней стране крайне недовольны прокремлевской позицией музыканта касательно войны Украины с Россией.

Об отмене заявил представитель Tauron Arena в Кракове, где должны были состояться мероприятия.

— Менеджер Роджера Уотерса решил уйти… без объяснения причин, — заявил представитель Tauron Arena Krakow Лукаш Пытко.

Изменения также коснулись и сайта музыканта — в информации о туре Рождера теперь нет упоминаний о концертах в Кракове — ранее они были запланированы на 21-22 апреля 2023 года.

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Решение Уотерса также связывают с позицией касательно войны — депутаты в Кракове хотели запретить въезд музыканту на фоне его прокремлевской позиции о нацистах в Украине.

Известно, что в начале сентября Роджер написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской, в котором обвинил националистов в Украине в войне. Уотерс раскритиковал США за поставку оружия Украине, и назвал Байдена военным преступником. Критика также присутствовала в сторону НАТО за якобы провокации России.

Напомним, что весной лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк записал совместный трек с Pink Floyd. Легендарная группа решила поддержать Украину — доходы от релиза пошли на гуманитарную помощь для нашей страны.