Экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал президента США Джо Байдена за поставку оружия Украине. Музыкант назвал политика военным преступником.

Во время концертного тура This Is Not A Drill артист на выступлениях использует видео с политическими высказываниями. В одном из роликов появилась фотография Джо Байдена, которую сопроводила фраза — военный преступник.

Так, Роджер считает, что президент США разжигает огонь в Украине.

Сейчас смотрят

— Это тяжкое преступление. Почему США не подтолкнут Зеленского к переговорам, устраняя необходимость в этой ужасной войне? — Сказал Уотерс.

Он заявил, что война началась еще в 2008 году. Якобы тогда НАТО нарушила свое обещание, которое дала президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990-х годах, и начала расширяться на Восток. Однако, вопреки утверждениям российских лидеров, такого обещания не было.

Отметим, в марте Роджер говорил, что считает ужасным полномасштабное вторжение РФ в Украину. А дейтсвия президента России Владимира Путина описал, как — поступок бандита.