С каждым днем ​​холод и зима отступают, а это значит, что скоро свитера и теплые куртки уступят место в шкафу легким тренчам и платьям.

До наступления весны важно разобрать свой гардероб и избавиться от старых и неактуальных вещей. Стилистка Зоя Панина рассказала, как подготовить гардероб к новому сезону.

Прежде всего, нужно сделать ревизию шкафа, достать оттуда все вещи и аксессуары. Проанализируйте каждую вещь на актуальность, износ и размер. Если найдете позицию, которую ни разу не одевали в прошлом сезоне, можете от нее смело избавляться.

Затем составьте и сфотографируйте комплекты. Так вы можете проанализировать, чего вам не хватает, а также составить свой весенний look-book и список покупок.

Стилистка подчеркнула, что не менее важным шагом является цветовая гамма.

– Не стоит превращать гардероб в цветную феерию, в шкафу должна быть цветовая логика. Так вы получите рациональный гардероб, где все цвета логически сочетаются между собой, — отметила Зоя.

После этого наведите порядок в шкафу и создайте доску вдохновения. В этом вам помогут образы из Pinterest или Instagram.

При создании заключительного списка покупок расставьте приоритеты, ориентируясь на собственный бюджет. Не забывайте о базовых вещах, 70% – база, 30% – акцентные вещи.

— Перед шопингом обязательно проанализируйте тренды и загляните в любимые магазины онлайн. Так вы поймете приблизительный ассортимент, а ваш шоппинг будет максимально приятным и рациональным, — добавила стилистка.

Ранее мы рассказывали, каким должен быть базовый гардероб на весну 2022, а также показывали идеи стильных образов.