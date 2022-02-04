Уже зовсім скоро настане весна – час, коли хочеться скинути з себе зимовий одяг та вдягнутися легко. Для кожного сезону є своя база, яка має бути в кожної модниці, щоб мати стильний вигляд.

Факти ICTV разом із персональним стилістом Юлією Крижалко розібралися, який він – базовий гардероб на весну 2022, та пропонують вам ознайомитися з ідеями стильних образів.

Без яких речей не обійтися у весняному гардеробі – далі в матеріалі.

Тренч, подовжене пальто. Бажано у двох відтінках – класичне бежеве чи сіре та яскраве. Щоб розбавити повсякденні луки, можна придивитися до принтованого.

Актуальною у весняному гардеробі стане і легка стьобана курточка – коротка та подовжена. Також із моди не виходить чорна шкірянка.

Замість пальта можна віддати перевагу теплим подовженим кардиганам. Стиліст зазначає, що вони мають свіжий та цікавий вигляд.

Також у весняному гардеробі 2022 мають бути трикотажні джемпери – бежевий, білий, чорний, а також кілька яскравих відтінків, наприклад синій, фіолетовий, червоний чи зелений.

Завжди актуальні класичні гольфи та однотонні футболки, як база під жакет чи піджак.

Юлія рекомендує придивитися до сорочок різних кольорів, вони також можуть бути принтовані.

– Біла щільна сорочка має бути в кожному гардеробі, – зазначила стиліст.

Трикотажні сукні – база як під підбори, так і під кеди. Також актуальні класичні костюми різних кольорів. Їх можна носити як разом, так і комбінувати з іншими речами з гардеробу.

Класичні джинси denim обирайте прямого крою та однотонні – чудова база під повсякденні луки. Можуть бути і чорні, і білі кольори.

Варто придивитися і до класичних чорних штанів: кльош, палаццо – це вже на ваш вибір.

Щодо взуття, стиліст рекомендує звернути увагу на черевики на підборах, туфлі-човники, лофери та білі кеди.

Особливу увагу слід приділити групі аксесуарів: зручна сумка (шопер чи shoulder bag), хустки, сонячні окуляри, сережки, браслети, персні, годинник. Ними можемо робити наші образи цікавішими.

– Головна моя порада: ера трендів уже не має такого значення, як раніше. У тренді бути стильним та проявляти свою індивідуальність. Одяг – наш інструмент сміливо заявити про себе світові, тому з новим сезоном використовуйте цю можливість на повну, – наголосила Юлія.

Також вона додала, що перед тим, як йти на шопінг, переберіть свою шафу та складіть список, що у вас уже є з весняних речей, а чого вам не вистачає. Ще краще, якщо у вас буде окрема тека зі збереженими образами, щоб тренувати свою “надивленість” і точне розуміння, чого ви хочете.