В Киеве, 6 февраля, завершилась главная украинская неделя моды – Ukrainian Fashion Week 2022. Дизайнеры со всей страны представили свои коллекции на предстоящий сезон.

Что надеть, чтобы выглядеть как на подиуме, и можно ли найти бюджетные трендовые вещи в магазинах — далее в материале.

Юбилейная неделя показов Ukrainian Fashion Week 2022 была посвящена особой тематике – сознательному потреблению и шоппингу. Куча одежды символизировала главную идею – покупать меньше нового и уметь удачно комбинировать одну вещь со всем, что найдете в шкафу. Высший уровень – берешь одну ультра-современную вещь, а вторую – от бабушки или дедушки.

Еще важная деталь, говорят модельеры, легкость в одежде – широкие брюки кюлоты и костюмы на размер больше вашего. Законодатели моды уверяют – не нужно бояться экспериментировать. Экокожа, нестандартные фасоны, яркая цветовая гамма – хит сезона.

Не только краски и формы впечатляют, но и цены на модели. Однако в магазинах можно отыскать бюджетные трендовые вещи.

Образ первый — костюм со свободными брюками и асимметричной кофточкой оверсайз в желтом трендовом цвете. Цена – 640 грн.

— Они такие легкие! Широкие, комфортные! Геометрия присутствует, цвет актуален, – говорит домохозяйка Светлана.

Далее – очередь свободного пиджака из экокожи и джинсов. Именно этот пиджак можно одеть с асимметричным комбинезоном или платьем, цена которого 540 грн.

Ранее мы писали, каким должен быть базовый гардероб на весну 2022 и без каких вещей в нем не обойтись.