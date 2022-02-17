З кожним днем холод та зима відступають, а це означає, що скоро светри і теплі куртки поступляться місцем у шафі легким тренчам і сукням.

До настання весни важливо розібрати свій гардероб та позбутися старих і неактуальних речей. Стилістка Зоя Паніна розповіла, як підготувати гардероб до нового сезону.

Перш за все, потрібно зробити ревізію шафи, дістати звідти всі речі та аксесуари. Проаналізуйте кожну річ на актуальність, зношеність і розмір. Якщо знайдете позицію, яку жодного разу не одягали минулого сезону, можете від неї сміливо позбавлятися.

Потім складіть та сфотографуйте комплекти. Так ви зможете проаналізувати, чого вам не вистачає, а також скласти власний весняний look-book та список покупок.

Стилістка наголосила, що не менш важливим кроком є кольорова гама.

– Не варто перетворювати гардероб у кольорову феєрію, у шафі має бути колірна логіка. Так ви отримаєте раціональний гардероб, де всі кольори логічно поєднуються між собою, – зазначила Зоя.

Після цього наведіть порядок у шафі і створіть дошку натхнення. В цьому вам допоможуть образи з Pinterest чи Instagram.

При створенні заключного списку покупок, розставте пріоритети, орієнтуючись на власний бюджет. Не забувайте про базові речі, 70 % – база, 30% – акцентні речі.

– Перед шопінгом обов’язково проаналізуйте тренди і зазирніть в улюблені магазини онлайн. Так ви зрозумієте приблизний асортимент, а ваш шопінг буде максимально приємним та раціональним, – додала стилістка.

Раніше ми розповідали, яким має бути базовий гардероб на весну 2022, а також показували ідеї стильних образів.