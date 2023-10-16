Певица Тоня Матвиенко рассказала о своем состоянии после смерти мамы, народной артистки Украины Нины Матвиенко.
В сториз на личной странице в Instagram она обнародовала селфи и ответила на вопрос: Как я?
— Будто время остановилось, — коротко написала Тоня, добавив к сториз лирический трек Palace — Slaving On.
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Напомним, Нина Матвиенко умерла в воскресенье, 8 октября. Трагическое известие сообщила дочь Антонина, артистка не дожила до своего 76-летия два дня.
Точная причина смерти певицы неизвестна, но со слов близких подруг Матвиенко стало понятно, что она болела и пережила несколько операций.
Прощание с артисткой прошло 11 октября в Национальной филармонии. Провести Нину Матвиенко в последний путь пришли сотни поклонников и знаменитости.