Певица Тоня Матвиенко рассказала о своем состоянии после смерти мамы, народной артистки Украины Нины Матвиенко.

В сториз на личной странице в Instagram она обнародовала селфи и ответила на вопрос: Как я?

— Будто время остановилось, — коротко написала Тоня, добавив к сториз лирический трек Palace — Slaving On.

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Напомним, Нина Матвиенко умерла в воскресенье, 8 октября. Трагическое известие сообщила дочь Антонина, артистка не дожила до своего 76-летия два дня.

Точная причина смерти певицы неизвестна, но со слов близких подруг Матвиенко стало понятно, что она болела и пережила несколько операций.

Прощание с артисткой прошло 11 октября в Национальной филармонии. Провести Нину Матвиенко в последний путь пришли сотни поклонников и знаменитости.