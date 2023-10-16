Співачка Тоня Матвієнко розповіла про свій стан після смерті мами, народної артистки України Ніни Матвієнко.

У сториз на особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила селфі і відповіла на запитання: Як я?

– Ніби час зупинився, – коротко написала Тоня, додавши до сториз ліричний трек Palace – Slaving On.

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Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла в неділю, 8 жовтня. Трагічну звістку повідомила дочка Антоніна, артистка не дожила до свого 76-річчя два дні.

Точна причина смерті співачки невідома, але зі слів близьких подруг Матвієнко стало зрозуміло, що вона хворіла і пережила кілька операцій.

Прощання з артисткою пройшло 11 жовтня у Національній філармонії. Провести Ніну Матвієнко в останню путь прийшли сотні шанувальників та знаменитості.