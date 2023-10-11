Певица Тоня Матвиенко не сдержала эмоций на похоронах мамы, народной артистки Украины Нины Матвиенко.

Она поблагодарила всех людей, которые помнят, уважают и ценят Нину Митрофановну.

— Большое горе в нашей семье и для нашей Украины. Она была моим примером. У нее очень большое сердце. Она и есть Украина. Спасибо, что она сделала такой вклад для Украины. Я буду слушать ее песни и знать, что она рядом. Спасибо ей за все. Она очень просила, чтобы на похоронах никто не плакал. Просила, чтобы вспомнили что-то хорошее, — сказала Тоня со слезами на глазах.

Рядом с Тоней в этот момент находился ее муж Арсен Мирзоян и старшая дочь Ульяна.

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Церемония прощания с Ниной Матвиенко проходит в Национальной филармонии (Владимирский спуск, 2).

Провести легендарную певицу в последний путь пришли сотни поклонников и знаменитости.

О смерти Нины Матвиенко ее дочь сообщила утром 8 октября. Артистка не дожила до своего 76-летия два дня.