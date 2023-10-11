Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Она и есть Украина: Тоня Матвиенко не сдержала эмоций на похоронах мамы

11 октября 2023, 12:13
Валентина Чорна редактор ленты
Тоня Матвієнко

Певица Тоня Матвиенко не сдержала эмоций на похоронах мамы, народной артистки Украины Нины Матвиенко.

Она поблагодарила всех людей, которые помнят, уважают и ценят Нину Митрофановну.

— Большое горе в нашей семье и для нашей Украины. Она была моим примером. У нее очень большое сердце. Она и есть Украина. Спасибо, что она сделала такой вклад для Украины. Я буду слушать ее песни и знать, что она рядом. Спасибо ей за все. Она очень просила, чтобы на похоронах никто не плакал. Просила, чтобы вспомнили что-то хорошее, — сказала Тоня со слезами на глазах.

Рядом с Тоней в этот момент находился ее муж Арсен Мирзоян и старшая дочь Ульяна.

Сейчас смотрят

Церемония прощания с Ниной Матвиенко проходит в Национальной филармонии (Владимирский спуск, 2).

Провести легендарную певицу в последний путь пришли сотни поклонников и знаменитости.

О смерти Нины Матвиенко ее дочь сообщила утром 8 октября. Артистка не дожила до своего 76-летия два дня.

Читайте также:
Ніна Матвієнко зі старшою онукоюНикогда не была бабушкой, а Ниной: внучка Матвиенко поделилась воспоминаниями

Теги
Нина Матвиенко Тоня Матвієнко
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь