В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко

Сегодня, 11 октября, в Киеве прощаются с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко.

Церемония прощания проходит в Национальной филармонии (Владимирский спуск, 2). Провести легендарную певицу в последний путь пришли сотни поклонников и знаменитости.

В частности, на фото с церемонии прощания можно увидеть Антонину Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном, Михаила Хому, Амадора Лопеса и других.

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Похоронят Нину Матвиенко на Зверинецком кладбище в Киеве (улица Верхняя, 21) в 14:30.

Напомним, о смерти Нины Матвиенко стало известно утром 8 октября. Артистке было 75 лет. У нее осталось трое детей, муж и внуки.

Со слов близких подруг Матвиенко стало понятно, что артистка болела и пережила несколько операций.