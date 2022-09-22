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Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

22 сентября 2022, 12:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского
Источник: Depositphotos

Французский актер и режиссер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Диалог состоится в пятницу — 23 сентября. Беседу покажут в 14:30 по киевскому времени на французском телеканале TV5 Monde. Сообщает Bfmtv.

Стоит отметить, что Ален Делон вернется к камере спустя год после своего последнего публичного выступления. Таким образом он хочет выразить поддержку Украине в полномасштабной войне с Россией.

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— То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило и тронуло, поэтому я борюсь за них, — сказал актер.

К слову, 86-летний Ален Делон уже 10 лет находится на пенсии. В 2021 году он заявил, что хочет снять свой последний фильм, который навсегда останется в истории.

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