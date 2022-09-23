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Ранее мы писали о том, что Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского. Последний раз актер публично выступал в 2021 году, однако сейчас он решил провести беседу с президентом Украины, таким образов выразив солидарность с нашей страной.

Актер говорит, что происходящее в Украине из-за РФ его огорчает, поэтому он на нашей стороне.

Стоит отметить, что на пенсии Ален уже 10 лет.