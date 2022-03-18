Ален Делон решился на эвтаназию

86-летний французский Актер Ален Делон хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Легенда кино не хочет быть обузой близким и страдать из-за ухудшения здоровья.

Ален Делон давно жалуется на плохое самочувствие, но не собирается проходить долгое лечение в госпитале.

— С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего, — отметил он одному из французских изданий.

Ален Делон сейчас живет в Швейцарии, где эвтаназия разрешена законом.

Сын Делона отказался от ответственности за проведение процедуры, поэтому этим будет заниматься его младшая дочь.

— Папа попросил сопровождать его до конца, но я отказался. У меня были на это свои причины. Функцию сопровождающего возьмет на себя моя сестра Анушка, — подтвердил Энтони RTL.

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В 2019 году Ален Делон перенес двойной инсульт, сейчас актер ходит с палочкой. Он не раз говорил о том, что старость изрядно его тяготит.

— Стареть – отстой! Мы ничего не можем с этим поделать, это то, что мы называем возрастом. Ты теряешь лицо, зрение. Ты встаешь и, черт возьми, у тебя болит косточка, – говорил он.