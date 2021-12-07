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Ты у меня такая кайфовая: Каменских станцевала с мамой и крестной

7 декабря 2021, 17:36
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ты у меня такая кайфовая: Каменских станцевала с мамой и крестной

Популярная украинская певица Настя Камских опубликовала видео, на котором зажигает в компании своей мамы Лидии Каменский и крестной Аллы Кудлай.

Кстати, обе мамы Настя — певицы.

— Люблю свою маму за то, что она моя мама. И просто обожаю за то, что она мне еще и лучшая подруга — и в клуб со мной поедет, и TikTok запишет, и развеселит своими шутками или историями из жизни. Лидочка, спасибо, что ты у меня такая кайфовая, — подписала видео Настя Каменских.

Кстати, о TikTok она не зря упомянула, ведь танцевали они под трендовый снимет в социальной сети. Речь идет о фрагменте песни Levin — Sua Amiga Deu.

В комментариях многие умилились таким отношениям в семье Насти Каменских. Также некоторые писали, что с некой завистью смотрят на видео, так как их родители не готовы настолько поддерживать.

Что пользователи пишут в комментариях:

  • Мама очень красивая.
  • Мамочка супер и крестная не промах.
  • Мама в теме.
  • Алла Кудлай тоже в теме.
  • Как вам здорово повезло.
  • Круто, когда мама поддержка во всем. Моя бы в жизни не согласилась на такое.
  • Красотки, по доброму завидую таким отношениям с мамой.
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