Ты у меня такая кайфовая: Каменских станцевала с мамой и крестной

Популярная украинская певица Настя Камских опубликовала видео, на котором зажигает в компании своей мамы Лидии Каменский и крестной Аллы Кудлай.
Кстати, обе мамы Настя — певицы.
— Люблю свою маму за то, что она моя мама. И просто обожаю за то, что она мне еще и лучшая подруга — и в клуб со мной поедет, и TikTok запишет, и развеселит своими шутками или историями из жизни. Лидочка, спасибо, что ты у меня такая кайфовая, — подписала видео Настя Каменских.
Кстати, о TikTok она не зря упомянула, ведь танцевали они под трендовый снимет в социальной сети. Речь идет о фрагменте песни Levin — Sua Amiga Deu.
В комментариях многие умилились таким отношениям в семье Насти Каменских. Также некоторые писали, что с некой завистью смотрят на видео, так как их родители не готовы настолько поддерживать.
Что пользователи пишут в комментариях:
- Мама очень красивая.
- Мамочка супер и крестная не промах.
- Мама в теме.
- Алла Кудлай тоже в теме.
- Как вам здорово повезло.
- Круто, когда мама поддержка во всем. Моя бы в жизни не согласилась на такое.
- Красотки, по доброму завидую таким отношениям с мамой.