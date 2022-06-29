Певица Анастасия Приходько нелестно высказалась о музыкальном продюсере Потапе.

В Facebook исполнительница сделала репост старой новости об артисте и его супруге, певице Насте Каменских, над которым оставила краткое описание.

— Редкое г**но, а не человек! Г**но и точка, — написала Приходько.

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Подписчики артистки не поняли, почему Анастасия так отзывается о своем коллеге, и решили уточнить в комментариях, что тому поспособствовало.

— Он как человек полное г**но! Сейчас он говорит моими словами 2014 года, а когда мы с ним пересеклись во Дворце Украина, он меня оскорбил… За что был послан на**й, — объяснила Настя.

Она добавила, что в то время Потап бегал и настраивал всех против нее, а также некрасиво отзывался о ней среди коллег якобы за ее действия против России.

— Сейчас пытаешься быть патриотом, забыв о том, как в Кремле снимал штаны! Г**но? Г**но… Мне противно читать эти посты двуличного человека! Я ему не верю и прощать за жалкие буквы не буду, — подытожила Приходько.

Другой пользователь отметил, что Потап не может сейчас приехать в Украину и давать концерты, поскольку идет полномасштабная война. А также добавил, что с 2014 года он не выступал в РФ.

— Он такой, что даже на украинский язык не заслуживает. Г**но, — отрезала Настя.

Отметим, что еще до начала российско-украинской войны продюсер вместе с супругой оказался в Испании. Сейчас Каменских активно выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины, а Потап ездит с ней и ведет информационную войну.

Ранее под раздачу Анастасии Приходько попала Тина Кароль и Макс Барских. Последний продолжительное время выступал в стране-агрессоре.

Тину Кароль исполнительница пристыдила за то, что та высказалась об артистах, выступавших в России до войны в Украине, завуалировано в Instagram вместо того, чтобы сказать им все в лицо.

Фото: Анастасия Приходько