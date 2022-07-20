Певец и композитор Monatik вернулся в Украину и дал концерт в киевском метро. Во время выступления прозвучали песни, написанные во время полномасштабной войны, попурри из известных композиций, кавер на Старі фотографії Скрябина и У цю темну ніч Николая Мозгового.

Monatik надел на концерт черный костюм с желтой шапкой, а слева он прикрепил сине-желтое сердце.

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Кроме него, другие украинские артисты выступили на станции метро Майдан Незалежности для медиков, военных, полиции, ГСЧС и других людей, приближающих победу Украины.

Среди них украинская группа Без обмежень, которая постоянно поет для наших защитников в разных городах, а также собирает благотворительные концерты для помощи ВСУ.