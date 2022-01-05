О сыне, допинге и детстве: Тина Кароль ответила на каверзные вопросы

Украинская певица Тина Кароль считает, что самая привлекательная часть ее тела — это мозги.

Об этом она рассказала в новом видео, которое выходило у нее ранее на Patreon.

Также певица отметила, что каждый звонок Вениамина для нее яркий момент.

Кароль еще назвала пять вещей, без которых не может жить.

— Без сына, без воды, без пения, без знаний. И пять — без любви, — отметила артистка.

По словам Тины Кароль, в детстве она слушала сначала кассеты, которые ей доставались от старшего брата.

— Потом я научилась пользоваться пластинками. У нас дома часто играл Наутилус Помпилиус. В целом, я росла больше в среде рока и итальянской музыки, — поделилась певица.

На видео она призналась, что ей хватает смелости на все.

— Я не смелая, где я ничего не знаю. А если я за что-то берусь, то начинаю вникать во все процессы. Вот тогда приобретается смелость. Классно, когда ты базируешься на знаниях, — отметила Кароль.

По словам Кароль, она никогда бы не делала ничего из-за того, что может лишить ее контроля.

— Допинги и все остальное, что может выбить из контроля. Все завязано на мне. Я мама, ращу сына одна. Все, что вы видите, это создано мной и командой людей, которая требует стержня от меня. Поэтому, если я потеряю контроль, то все разрушится. Я несу ответственность за тех, кого приручила и кого родила, — поделилась артистка.

По ее словам, даже если она отправится на необитаемый остров, то сначала настроит все, чтобы у ее окружения жизнь была налаженной.