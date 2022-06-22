Телеведущая Маша Ефросинина рассказала об отношениях со свекровью. Звезда призналась, что именно не позволяет им общаться 20 лет.

Об этом Маша поделилась в программе Взрослые девочки.

— Взаимоотношения свекрови и невестки всегда зависят от свекрови. За свои 19 лет брака я много это от кого слышала, тем более от людей, которым я доверяю. В моем случае все произошло совершенно наоборот — это большая трагедия в нашей семье, которая не позволяет нам общаться все эти 20 лет, — рассказала Ефросинина.

Телеведущая добавила, что это — проблема ее мужа, детей, а также всех близких людей, и до сих пор не знает, как ее решить правильно.

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— За все эти годы я даже причины не знаю. Мне никто ни разу не артикулировал даже, — уверяет звезда.

Не только со свекровью у Ефросининой проблемы в отношениях — ранее телеведущая призналась, что у нее и мужа был кризис. В условиях войны они впервые за 20 лет отметили годовщину не вместе.

Будучи за границей с детьми, Маша отмечает, что очень важно быть красивой для своего мужа, а также не накапливать обиды в этот сложный период.