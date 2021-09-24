В пятницу, 25 сентября, на телеканале СТБ прошел второй выпуск романтического реалити Холостячка 2 с главной героиней — Златой Огневич.

Кому удалось покорить сердце певицы, какие свидания были наиромантическими и кто ушел из проекта — узнайте на Фактах ICTV.

Незабываемый прыжок с парашютом с Дмитрием

Право первого свидания со Златой получил владелец клининговой компании и студии дизайна из Львова — Дмитрий.

Мужчина любит экстрим, поэтому подготовил для артистки прыжок с парашютом. Злата откровенно была потрясена, ведь это ее давняя мечта.

Затем Дмитрий пригласил главную героиню на романтический ужин, а также подготовил фаер-шоу. Мужчина рассказал о предыдущем браке, а Злата призналась, что у нее бывают моменты в жизни, когда хочется отдохнуть где-то наедине. В конце яркого дня Дмитрий получил желаемую бутоньерку, ведь в прошлый раз она ему не досталась.

Горячая фотосессия в бассейне

Роман, Андрей Хветкевич и Богдан решили организовать для Огневич совместное свидание. Но парни договорились, что каждый проведет со Златой одинаковое количество времени отдельно.

Сначала девушка встретилась с Романом. Мужчина признался, что мечтает о семье и детях. Кроме того, он подготовил романтический сюрприз — в бассейне изложил огромное сердце из лепестков роз, куда они вместе прыгнули. Злата оценила старания Романа и его откровенность.

Впоследствии во время фотосессии начался дождь, но Андрей не растерялся и после того, как Злата Огневич вышла из бассейна сразу взял инициативу. Он подготовил для главной героини фотосессию под водой, а еще невероятный реквизит — украшения с жемчугом. Но съемка не очень понравилась Злате, потому что она была сложной. Девушка путалась в украшениях и очень замерзла.

Тогда же Богдан, увидев, что она замерзла, принес Злате плед и горячий чай. После этого он пригласил певицу на индивидуальное общение и фотосессию. Он решил самостоятельно фотографировать Злату и больше времени провести наедине. Однако рассказ Богдана о прошлых отношениях заставила Злату несколько разочароваться и задуматься.

В конце свидания бутоньерку получил Роман. Ведь он, по мнению Златы, организовал чрезвычайно романтическое свидание, а общение было очень легким.

Сомнительные встречи и удивление

Александра, Олега и Васко главная героиня пригласила на свидание, поскольку имеет определенные сомнения относительно них.

Во время разговора между Александром и Златой была легкость и искренность. Но ее очень волновал один вопрос. Она рассказала, что в начале проекта ей написала девушка, которая отметила, что Огневич нужно остерегаться мужчину, который работает в государственных органах. Единственным участником с такой работой есть Александр, который работает начальником патрульной службы Кременчуга. Но он не понимает кто и для чего это написал.

После напряженного разговора мужчина подготовил для девушки тактильную часть свидания, где показал нежность. Однако в конце свидания он сообщил, что должен покинуть проект на несколько дней, поскольку должен выполнить оперативное задание с работы.

Остальную часть дня Злата провела с Васко. Он предложил ей вместе создать духи. После трогательной беседы они создали аромат с розы, жасмина, корицы и назвали его Пламя. Также он исполнил страстную песню под аккомпанемент фортепиано.

Олег же покорил Злату романтическим ужином на крыше, где очаровал девушку заботой и приятно удивил.

Как прошла церемония роз

Перед церемонией роз Злата серьезно поговорила с Игорем, который в видеообращении попросил, не вручать ему бутоньерку. Мужчина объяснил, что должен уйти из проекта, так как работает с детьми, которые не могут его ждать.

Кроме того, он признался, что пришел на реалити только, чтобы познакомиться с ней лично. Огневич уверена, что ему не нужны отношения, а лишь участие в таких шоу.

Таже Злата решила попрощаться с Евгением, который заявил, что ему нравится, когда женщины первыми проявляют инициативу. Девушка рассказала, что у нее уже был опыт таких отношений и повторять его не хочет. Таким образом за сердце певицы дальше будут бороться в проекте Холостячка: