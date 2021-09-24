Бизнесмен Дмитрий Шевченко, который стал участником романтического реалити Холостячка 2 на СТБ, рассказал о том, как решился пойти на проект, а также о дружбе с конкурентами.

Об этом он поделился в интервью Фактам ICTV.

— Как вы приняли решение пойти на проект? Знали ли вы, что главной героиней будет Злата Огневич?

— Изначально я не знал, что любовь в проекте будет искать Злата. Однако, когда стало известно имя Холостячки, я принял окончательное решение для себя попробовать построить с ней отношения.

— Чем вы занимаетесь в обычной жизни?

— Главное мое занятие — это клининговая компания. Также у меня есть студия-дизайн, которая делает ремонты под ключ. Фирма занимается разработкой дизайна, его визуализацией и непосредственно ремонтом. Параллельно у меня есть еще хобби: я тренирую людей по боксу, кикбоксингу.

— Вам несложно было оставить все свои занятия на момент съемок в проекте?

— На самом деле, я очень долго принимал решение, как оставить работу. Однако у меня есть напарник, который меня поддержал. Поэтому я ему доверялся и оставил все на него. Таким образом я нашел для себя время, чтобы уделить время проекту.

— В рамках проекта вам приходилось больше находиться с мужчинами. У вас не было страха насчет конкуренции, споров или агрессии со стороны других участников?

— На самом деле, проект никогда не был для меня соревнованием. Несмотря на то, какие места ты будешь занимать, решение Злата будет принимать сердцем. Это ведь отношения, а не бокс, забег или плавание.

С ребятами поначалу я соблюдал некую дистанцию, субординацию. Я никого не подпускал, да и сам не налаживал с кем-то дружбу. Но потом с каждым днем больше знакомился с ребятами.

— Как вы относитесь к тому, что в рамках реалити у главной героини возможны поцелуи с другими участниками?

— Если бы я это увидел или услышал, мне было бы однозначно неприятно, ведь Злата мне очень интересна как женщина.

— Злата творческий человек, певица, у которой часть жизни проходит в разъездах, гастролях. Как вы к этому относитесь?

— Уже на начальных этапах проекта я понимал, что у Златы много гастролей, корпоративов. Мне кажется, быть иногда порознь даже полезно для отношений — появляется время соскучиться друг по другу. Да и есть самолеты, поезда, автомобили. Если она отправится в другой город, я всегда смогу приехать.

— Вы до реалити-шоу не были публичным человеком. Однако участники и Холостяка, и Холостячки получают львиную долю популярности, становятся блогерами. Как вы относитесь к этому? Рассчитывали ли вы изначально на какой-то пиар?

— Я этого пока не ощущаю. Не представляю, что из этого может получиться. Пока не могу осознать, что, когда иду по улице, люди подходят и говорят: А можно ли сфотографироваться? (смеется) Моим приоритетом на проекте было познакомиться со Златой и попробовать построить с ней отношения. За этим я и пришел.

Холостячка 2

После первой вечеринки Злата Огневич таки определилась и вручила розы шестнадцати участникам.

Борьбу за сердце певицы продолжат Роман Свечкоренко, Васко Младенов, Андрей Хветкевич, Олег Плахотнюк, Игорь Присяжнюк, Павел Богда, Илья Закорецкий, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Винченцо Дулепа, Евгений Селютин, Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко, Богдан Коломейко, Роман Васильев и Александр Борзенко.

Как прошел 1 выпуск 2 сезона Холостячки читайте в материале.