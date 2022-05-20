Телеведущий Нового канала и волонтер Сергей Притула рассказал, сколько средств удалось собрать его фонду, а также признался, скучает ли по прежней жизни.

По словам Притулы, подсчитать процент, который закрывают волонтеры на нужды армии — сложно, поскольку номенклатура закупок огромная.

— Волонтеры в который раз довольно мощно поставили плечо государственной машине. Армия, по правительственным каналам, покупает для войска что-нибудь в огромных объемах… Например, если армия должна купить полмиллиона бронежилетов, то на их производство, доставку уйдут месяцы. Волонтеры как мурашки, которые завозили в Украину кто сколько мог бронежилетов и т.д., — сказал Притула.

Говорит, их волонтерский штаб принял решение сузить номенклатуру закупок до тех направлений, где государство уже справляется самостоятельно — бронежилеты, шлемы, формы и другая амуниция.

Сейчас смотрят

— Мы сузили перечень до тех направлений, где у нас есть хорошая экспертиза — оптика, дроны, БПЛА, тактическая медицина, защищенная связь и транспорт, — отметил Притула.

С 24 февраля его фонд собрал более чем 700 млн грн. Аудит будет сделан в начале июня. Сергей отмечает, что восемь лет занимался волонтерством как частное лицо и гордился тем, что смог собрать для военных все, что необходимо, на сумму 52 млн грн.

— За 2,5 месяца мы собрали более 700 млн грн. Если бы я продолжил заниматься этим сам, как предыдущие восемь лет, то я бы никогда в жизни не справился с подобным вызовом, — подчеркнул ведущий.

Притула говорит, до 24 февраля подозрение на то, что что-то начнется, было, но осознать масштаб на тот момент никто не мог.

— Я лично горжусь тем, что мы успели до полномасштабного вторжения, например, развернуть штаб командования сил теробороны… Что могли, то и делали. Сейчас мы также упираемся в те объемы пожертвований, которые нам дают. Был один уровень, сейчас другой, — сказал Сергей.

Ведущий добавил, не тоскует по тому времени, поскольку неплохо прожил жизнь и всегда занимался тем, что ему нравится, единственное за кем скучает — жена и дети, которые на Западной Украине.