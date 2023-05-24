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Злата Огневич упала во время концерта: момент попал на видео

24 мая 2023, 12:40
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич упала на сцене во время концерта. Момент попал на видео и уже разлетелся по сети.

Курьез произошел во время концерта в Белой Церкви 18 мая. На видео видно, как Злата Огневич поет песню Зозуля, активно двигаясь. В какой-то момент певица споткнулась и упала.

@rieltor_bila_tserkva Концерт м.Біла Церква, ще раз доказ того, що @zlata_ognevich ♬ оригінальний звук — Любімська Оксана

К счастью, падение певицы обошлось без травм. После инцидента она достойно продолжила концерт.

Поклонники на падение Огневич отреагировали с юмором:

  • Загадывайте желание — звезда упала!
  • А все еще говорили, что это фонограмма. А это живое выступление!
  • Ой не поймал было сказано очень вовремя.
  • До неба летела.
  • Ну ничего себе шок, люди же не имеют права случайно оступиться.

Такие случаи среди артистов случаются довольно часто. В декабре 2022 года Jerry Heil упала в оркестровую яму на концерте в Тернополе. Певица сломала ребра, поэтому выступление пришлось остановить.

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