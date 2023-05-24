Украинская певица Злата Огневич упала на сцене во время концерта. Момент попал на видео и уже разлетелся по сети.
Курьез произошел во время концерта в Белой Церкви 18 мая. На видео видно, как Злата Огневич поет песню Зозуля, активно двигаясь. В какой-то момент певица споткнулась и упала.
@rieltor_bila_tserkva Концерт м.Біла Церква, ще раз доказ того, що @zlata_ognevich ♬ оригінальний звук — Любімська Оксана
К счастью, падение певицы обошлось без травм. После инцидента она достойно продолжила концерт.
Поклонники на падение Огневич отреагировали с юмором:
- Загадывайте желание — звезда упала!
- А все еще говорили, что это фонограмма. А это живое выступление!
- Ой не поймал было сказано очень вовремя.
- До неба летела.
- Ну ничего себе шок, люди же не имеют права случайно оступиться.
Такие случаи среди артистов случаются довольно часто. В декабре 2022 года Jerry Heil упала в оркестровую яму на концерте в Тернополе. Певица сломала ребра, поэтому выступление пришлось остановить.