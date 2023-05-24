Украинская певица Злата Огневич упала на сцене во время концерта. Момент попал на видео и уже разлетелся по сети.

Курьез произошел во время концерта в Белой Церкви 18 мая. На видео видно, как Злата Огневич поет песню Зозуля, активно двигаясь. В какой-то момент певица споткнулась и упала.

К счастью, падение певицы обошлось без травм. После инцидента она достойно продолжила концерт.

Поклонники на падение Огневич отреагировали с юмором:

Загадывайте желание — звезда упала!

А все еще говорили, что это фонограмма. А это живое выступление!

Ой не поймал было сказано очень вовремя.

До неба летела.

Ну ничего себе шок, люди же не имеют права случайно оступиться.

Такие случаи среди артистов случаются довольно часто. В декабре 2022 года Jerry Heil упала в оркестровую яму на концерте в Тернополе. Певица сломала ребра, поэтому выступление пришлось остановить.