Певица Злата Огневич вспомнила, как прямо за ее спиной расстреляли российского разведчика. Случилось это в первую неделю полномасштабного вторжения.

В Instagram исполнительница показа место, в котором это произошло. Говорит, возвращаясь туда, всегда в голове всплывает эта история.

— Место, которое меня постоянно триггерит. Вот здесь в первые дни полномасштабного вторжения за моей спиной расстреливали человека. Я так понимаю, что ДРГшника, а я лежала вот здесь на земле, спрятавшись, и думала о том, чтобы пули не попали в меня, — вспоминает Злата.

Добавляет, когда ей говорят об умении прощать и о братстве, она не может. Столько горя, зла и боли наш народ пережил от врага, что ни о каком примирении не может быть и речи.

— Речь может идти о борьбе, о вере в то, что хорошо обязательно победит. Свет и сила и есть украинцы! Слава нашим воинам! Слава каждому, кто не теряет силу души, — подчеркнула Огневич.

Певица отметила, что верит в каждого и в то, что добро обязательно победит зло.