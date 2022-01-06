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Фото Персони

Голос нашей страны: Слава Каминская нарвалась на критику из-за фото с Ани Лорак

6 января 2022, 13:09
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Слава Камінська

Певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская публично поддержала Ани Лорак, которая собирается с концертами в Украину.

На личной странице в Instagram Слава обнародовала фото, где позирует вместе с артисткой.

— Можете говорить, чтобы хотите, но что бы ни происходило, есть голос страны в нашей стране. И мы не ценим то, что имеем! Все временно: политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак – артистка! И, пожалуй, вакуум информационный – это о нас! – написала Каминская.

Однако поклонники Славы не оценили ее поступок. В комментариях пользователи сети отметили, что у артистов должна быть четкая гражданская позиция.

  • Разочаровалась. Отписываюсь.
  • Ну, не в нашей стране она голос, это точно.
  • А есть совесть и честь! Хорошо говорить, когда война тебя не коснулась!
  • Фотка из Лорак – это зашквар.
  • Как жаль… Отписываюсь.
  • Очень сомнительная компания.
  • О, началось. Наша страна – это не временно. Должна быть гражданская позиция.
  • Лучше бы ты о ней ничего не писала, а просто сфотографировалась. Теряешь почитателей таланта.
  • Яркий пример артистов без гражданской позиции, – пишут в комментариях.

Напомним, что в 2022 году Ани Лорак приедет с концертами в Украину. В мае артистка споет в Харькове, Запорожье и Херсоне.

Однако это лишь предварительные данные, поскольку географию тура еще могут расширить. В сети уже стартовала продажа билетов. Так, на концерт в Херсоне самые дешевые билеты стоят 690 грн.

Стоит отметить, что Ани Лорак вызвала волну хейта еще в 2014 году. Причиной стало то, что во время Революции достоинства и войны на востоке Украины артистка продолжала ездить в РФ с концертами и получать там награды.

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Теги
Ани Лорак , Слава з НеАнгелів
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