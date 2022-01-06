Певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская публично поддержала Ани Лорак, которая собирается с концертами в Украину.

На личной странице в Instagram Слава обнародовала фото, где позирует вместе с артисткой.

— Можете говорить, чтобы хотите, но что бы ни происходило, есть голос страны в нашей стране. И мы не ценим то, что имеем! Все временно: политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак – артистка! И, пожалуй, вакуум информационный – это о нас! – написала Каминская.

Однако поклонники Славы не оценили ее поступок. В комментариях пользователи сети отметили, что у артистов должна быть четкая гражданская позиция.

Разочаровалась. Отписываюсь.

Ну, не в нашей стране она голос, это точно.

А есть совесть и честь! Хорошо говорить, когда война тебя не коснулась!

Фотка из Лорак – это зашквар.

Как жаль… Отписываюсь.

Очень сомнительная компания.

О, началось. Наша страна – это не временно. Должна быть гражданская позиция.

Лучше бы ты о ней ничего не писала, а просто сфотографировалась. Теряешь почитателей таланта.

Яркий пример артистов без гражданской позиции, – пишут в комментариях.

Напомним, что в 2022 году Ани Лорак приедет с концертами в Украину. В мае артистка споет в Харькове, Запорожье и Херсоне.

Однако это лишь предварительные данные, поскольку географию тура еще могут расширить. В сети уже стартовала продажа билетов. Так, на концерт в Херсоне самые дешевые билеты стоят 690 грн.

Стоит отметить, что Ани Лорак вызвала волну хейта еще в 2014 году. Причиной стало то, что во время Революции достоинства и войны на востоке Украины артистка продолжала ездить в РФ с концертами и получать там награды.