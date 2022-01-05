Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская поразила экстремальными развлечениями в Турции.

Во время отдыха звезда вместе с подругой посетила парк развлечений Land of Legends. Они решились прокатиться на самой высокой и экстремальной американской горке Hyper Coaster высотой 62 метра и максимальной скоростью движения 115 км/ч.

На личной странице в Instagram Слава показала видео с аттракциона и поделилась своими эмоциями.

– Что вам сказать. Это лучше, чем секс. Читайте по губам и пишите, что увидели в моих глазах. Какие слова я произносила? – подписала видео Каминская.

В комментариях подписчики писали свои догадки, что Слава кричала во время катания на аттракционе, перечисляя нецензурные слова.

Стоит отметить, что в новогоднюю ночь Каминская выступала в роскошной гостинице на побережье Турции. После работы звезда осталась там на отдых.

Ранее Слава Каминская озадачила сеть фотографией с бывшим мужем. Звезда обнародовала фото, на котором позирует в объятиях пластического хирурга Эдгара Каминского.

Подписчики отметили, что в последнее время Слава все чаще показывает фотографии с Эдгаром. Возможно, экс-супруги дали своим отношениям второй шанс.